Эксперт рассказал, как теплая зима повлияет на продовольственную безопасность

Жителям России не стоит беспокоиться из-за аномально теплой зимы, она не повлияет на количество продуктов, сообщил директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Несмотря на все ожидания, наша страна настолько уникальна, что „средняя обстановка по больнице“ вообще не вызывает опасения. <…> Нашему населению бояться нечего», — сказал Тихонов в ходе круглого стола на тему «Опасное потепление: как погода повлияет на урожай?»

Он уточнил, что география и климат России очень разнообразны, и если в одном регионе образуется тяжелая фитосанитарная обстановка, то другие области страны окажут поддержку.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявлял о том, что к середине февраля в центральной части России может образоваться до 7 см снежного покрова. Температура во второй половине месяца будет достигать минус 6 градусов.