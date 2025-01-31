До 7 см снежного покрова может появиться в Москве и области до середины февраля

В первые недели февраля в Подмосковье и столице может сформироваться снежный покров до 7 см. Во второй половине месяца температура может составить минус 6 — минус 1 градус, сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Граница снежного покрова отступила очень далеко на север, почти под Вологду и Череповец, Кострому. В Костроме около 4 см (слой снега — ред.) — это практически ничто. Но снега прибавится, смена метеорологических процессов, смена южных ветров на западные принесет снег не в очень большом количестве», — отметил Шувалов в ходе круглого стола на тему «Опасное потепление: как погода повлияет на урожай?»

Синоптик уточнил, что в Центральной части России ситуация со снежным покровом будет складываться противоречивая. Там к концу первой декады Шувалов предрекает до 5-7 см снежного покрова.

При этом он отметил, что есть вероятность, что во второй половине февраля температура составит минус 6 — минус 1 градус.