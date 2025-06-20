Эксперты на ПМЭФ: медиа и фантастика формируют образ будущего

«Мы провели анализ киноработ, созданных за последние 40 лет в отечественном кинематографе. В центре российского кино и сериалов — „простой человек“. Что касается интереса к сюжетам про профессии, то зрителей привлекают истории о социальных специальностях. Так, в прошлом году „Газпром-Медиа Холдинг“ и студенческий проект „Твой Ход“ провели опрос среди молодой аудитории об их предпочтениях в кино и сериалах. Среди лидеров оказались врачи — их выделили 28% респондентов. Также в топе спасатели, учителя, полицейские, военные», — отметил Борис Ханчалян.

Генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов отметил, что значимость научной фантастики состоит в вдохновении ученых, инженеров и молодых людей, которые могут начать деятельность в исследовательской сфере. Например, фантастика вдохновила инженеров на развитие беспилотных технологий, которые теперь добрались до космоса.

Научная фантастика способна не только формировать образы будущего и новых профессий, вдохновлять на новые прорывы, но и предупреждать от возникновения рисков в развитии. И здесь эксперты отмечают большую роль фундаментального образования. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что система образования должна быть гибкой и адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

«Чему и как учить? Очень важен запрос работодателя, но важен и запрос на будущее, поскольку образование — это игра вдолгую. Мы должны понимать, как менять те же государственные образовательные стандарты. Они должны становиться более гибкими. Это скорее должен стать некий конструктор компетенций, который работодатель должен подбирать под себя в будущем. Поэтому появился проект „Профессионалитет“, который позволяет нам изменять систему средне-профессионального образования, приближать ее к запросам производства», — подчеркнул Александр Бугаев.



Эксперты выделили базовые компетенции и подходы к формированию новых профессий. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова отметила, что искусственный интеллект — базовая компетенция для профессий будущего.