Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова заявила, что замена сливочного масла на маргарин и спреды помогает снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, сообщает Общественная Служба Новостей .

Дианова рассказала, что отказ от сливочного масла в пользу маргарина и спредов может снизить общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15 %, а от рака — на 17 %. По словам эксперта, современные растительные альтернативы содержат меньше насыщенных жиров и трансжиров, что делает их более безопасными для здоровья.

Дианова отметила, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всем мире. Она подчеркнула, что изменение пищевых привычек — один из самых эффективных способов профилактики этих заболеваний. Специалист сослалась на исследования американских ученых, которые показали, что употребление сливочного масла увеличивает риск смертности, а замена его на растительные масла, такие как рапсовое и оливковое, способствует снижению этого риска.

Эксперт рекомендовала отказаться от использования сливочного масла для жарки и выпечки, заменив его на рафинированные растительные масла и современные маргарины. Она также посоветовала намазывать на хлеб мягкий маргарин или спред вместо сливочного масла, чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров. Дианова добавила, что регулярное включение в рацион растительных масел, особенно нерафинированных, способствует снижению смертности и улучшению общего состояния здоровья.

