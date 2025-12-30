Эксперт рассказал, как успокоить животных во время салютов

Новый год и другие праздники часто сопровождаются запуском фейерверков и салютов. Несмотря на то, что подобные «огненные забавы» выглядят крайне эффектно, в то же время они представляют собой огромный источник стресса для животных – из-за громких шумов, внезапности появления, а также ярких огней. Чтобы облегчить питомцу период, пока раздаются фейерверки, важно соблюдать несколько предосторожностей. Об этом РИАМО сообщил директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

Так, в дни праздников вечерние прогулки лучше перенести на более раннее время. Например, на 15:00 или 16:00, так как салюты в основном запускают в вечерние часы. При этом прогулки по времени должны быть дольше обычных – чтобы питомец точно справил всю нужду и смог потерпеть до утра следующего дня, а также чтобы животное за счет физической активности устало и потом не так нервно реагировало, когда начнут раздаваться громкие звуки.

«Если погулять удается только вечером, то для выгула лучше выбирать места, где меньше всего вероятность столкнуться с запуском фейерверков – например, парки или спальные районы. Городских площадей и иных мест массовых мероприятий стоит сторониться – даже если там не устраивают никаких фаершоу, питомец может испугаться какофонии звуков, которую издают толпы празднующих. Загородных территорий тоже лучше избегать, поскольку там меньше ограничений на запуск салютов, и владельцы частных домов нередко взрывают петарды у себя на заднем дворе», – сказал Балагуров.

Если запуск фейерверков застал на прогулке с питомцем на улице, помните, что самое главное – сохранять спокойствие. Не ругать питомца и тем более не кричать на него – так будет только хуже. При этом надо крепко держать поводок и не ослаблять хватку, даже когда основной залп фейерверков пройдет – всегда надо учитывать, что скоро могут последовать дополнительные запуски. Помимо этого, в зоомагазинах можно найти наушники и снуды-шапки, которые позволяют защитить животных от громких шумов. Если вы знаете, что во время прогулки с высокой вероятностью начнут запускаться салюты, подобные приспособления лучшее заранее надеть на животное.

В случае, если вы находились дома, когда начал раздаваться шум салютов, первым делом надо закрыть все окна – чтобы приглушить и в целом уменьшить количество звуков, которые попадают к квартиру. Также лучше завесить окна шторами, так как яркие огни – дополнительный источник стресса для животных. Если питомец, испугавшись, побежал в свое укрытие, будь то лежанка или будка, лучше за ним не гнаться – пусть отлежится в “безопасном месте” и придет в себя. Излишнее внимание со стороны хозяина в таких случаях может только усилить панику у животного.

Если питомец, наоборот, бежит к вам, его следует успокоить, ни в коем случае не отталкивать от себя. Животное можно погладить, обнять; дать ему снек или иное угощение; поиграть с ним, например, кидая мяч. Что бы вы ни выбрали, главное – отвлечь питомца от громких шумов, чтобы он начал постепенно успокаиваться. Также можно на компьютере или телефоне включить тихую спокойную музыку или звуки природы, которые смогут заглушить шум салютов. Только аудиозаписи не ставьте на большую громкость, иначе рискуете еще сильнее напугать питомца.

«Чтобы снизить воздействие фейерверков на животных, можно заранее их к ним подготовить. В частности, включать записи шумов салютов. Сначала на минимальной громкости, а потом понемногу увеличивать, чтобы питомец постепенно привыкал к незнакомым звукам. Если животное спокойно реагирует на шум, не забывайте дать ему за это какое-нибудь лакомство – так питомец будет меньше воспринимать залпы фейерверков как что-то страшное, ассоциирующееся с опасностью», - добавил эксперт.

Однако у некоторых животных может развиться настоящая фобия перед фейерверками и салютами, и в таком случае ласки хозяина или вкусные лакомства не помогут питомцу успокоиться. Если у собаки или кошки наблюдается такая ситуация, одним из возможных выходов могут стать успокаивающие средства, будь то, например, таблетки или специальные жидкости на основе трав. Однако перед применением необходимо обратиться с консультацией к ветеринару, чтобы не заниматься самолечением. Если ваш питомец слишком сильно реагирует на шумы фейерверков, возможно, следует обратиться к зоопсихологу, который определит, чем продиктована такая паническая реакция.

