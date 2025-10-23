Эксперт рассказал, как распознать фейкового курьера и не попасться мошенникам

Если звонок от службы доставки кажется подозрительным — не нужно сообщать личные данные, так как настоящий курьер никогда не просит назвать PIN-коды, CVV или номер карты, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

Мошенники пытаются обмануть жителей РФ, притворяясь курьерами и сотрудниками сервисов. Аферисты представляются работниками популярных служб доставки и требуют назвать им код из СМС

«Первым делом обратите внимание на признаки, которые помогут определить настоящего курьера. Обычно настоящий сотрудник службы доставки звонит с официального номера компании, говорит четко и по делу, знает детали вашего заказа или адреса. Он не просит назвать или подтвердить пароли, PIN-коды или полные данные карты, а также не требует назвать номер карты или ее CVV», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что настоящий курьер не будет задавать вопросы, связанные с деньгами, или просить передать деньги за доставку. Если возникли подозрения, то по возможности, стоит уточнить у оператора службы доставки по официальным каналам, есть ли у них такой курьер.

«Если звонок вызвал у вас подозрение — сохраняйте спокойствие. Не реагируйте эмоционально, не передавайте личные данные и не сообщайте информацию о своих банковских картах. Лучше всего завершить разговор и самостоятельно связаться с официальной службой доставки по телефону, найденному на сайте компании или в приложении», — порекомендовал эксперт.

Кокунцыков также посоветовал не стесняться уточнять, действительно ли есть такой курьер и звонил ли он вам.

