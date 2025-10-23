Мошенники обманывают россиян под видом курьеров из доставки

Мошенники пытаются обмануть жителей РФ, притворяясь курьерами и сотрудниками сервисов. Аферисты представляются работниками популярных служб доставки и требуют назвать им код из СМС, сообщает « Осторожно, новости ».

В отправленном на телефон жертвы СМС указано, что в личный кабинет якобы вошли и загрузили туда определенную доверенность.

Аферисты указывают в сообщении номер и требуют жертву на него позвонить. Трубку берут их подельники, они вынуждают жертву отправить средства на «безопасные счета» и выманивают личные данные.

Некоторые пострадавшие признаются, что брали трубку от мошенников, поскольку и правда ожидали доставку в ближайшее время. Однако перезванивать по номерам не рекомендуется.

