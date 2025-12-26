Эксперт предупредила об опасности охлаждения шампанского в морозильнике

Доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Фатима Баликоева рассказала, что охлаждение шампанского в морозильной камере может привести к взрыву бутылки, сообщает Life.ru .

Охлаждение шампанского в морозильнике может быть опасным и привести к потере качества напитка.

Эксперт объяснила, что при замерзании шампанского в бутылке увеличивается давление углекислого газа и расширяется жидкость. В результате стекло может не выдержать нагрузки и лопнуть, что грозит травмами от осколков.

Для быстрого и безопасного охлаждения Баликоева посоветовала использовать ледяную ванну. Бутылку следует поместить в ведро с холодной водой, льдом и небольшим количеством соли — это ускорит процесс охлаждения.

«Итог прост: шампанское и морозилка — несовместимы. Риск взрыва, потеря качества и изменение вкуса делают такой способ охлаждения не просто неудачным, а потенциально опасным. Лучше охладить бутылку правильно, чем потом выбрасывать и напиток, и осколки», — заключила Баликоева.

Ранее эксперт также объясняла, почему не стоит сочетать шампанское с селедкой под шубой, советуя выбирать к этому блюду воду или сухое вино.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.