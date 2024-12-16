По словам экс-полковника спецназа Анатолия Матвийчука, участие иностранных наемников не изменило ход конфликта в пользу Украины. Согласно информации, российские Вооруженные силы уничтожили около 6,5 тыс. наемников с начала специальной военной операции, хотя в целом на Украину прибыли около 15 тыс. наемников из 110 стран, сообщает Инфо24 .

Матвийчук отметил, что на первом этапе украинские власти надеялись на быстрое изменение ситуации, а иностранцы воспринимали свою поездку как увлекательное приключение.

Однако это спонтанное движение вскоре привело к дефициту живой силы, и Украина попыталась организовать наемников более системно, но результат был неэффективным.

В последние месяцы приток иностранных воинов из Европы и США значительно уменьшился. В настоящее время наемники, прибывающие в Украину, зачастую происходят из бедных стран, и замотивированы они исключительно финансовым вознаграждением.

«Наемничество на Украине — это билет в один конец. Поначалу иностранцы ехали туда, не понимая того, в какую авантюру они ввязываются. Они не представляли всей суровости боевых действий, с которыми им придется столкнуться на Украине», — заключил эксперт.