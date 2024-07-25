Экс-знатока «Что? Где? Когда?» признали террористом в РФ

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Илья Новиков* внесен в список террористов и экстремистов в России

Бывший адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Соответствующее решение в отношении экс-участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» вынес Росфинмониторинг, сообщает 360.tv .

Ранее Новикова* признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

В России бывший юрист заочно приговорен к 8,5 года лишения свободы.

Новиков* живет за пределами России, поддерживает Украину и выступает против политического курса российских властей.

*признан иностранным агентом в РФ.