Экс-замминистра обороны Иванов владел раритетным автомобилем 1976 года

Обнаружены очередные элитные автомобили, которыми владел заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. В их числе раритетная модель 1976 года и американский джип Cadillac, сообщает РИА Новости .

В деле Иванова появились новые подробности. Так, оказалось, что он владел Cadillac Escalade 2021 года и неназванным раритетным автомобилем 1967 года выпуска. Данные об авто получены из регистрационных документов. Они подтверждаются судебными материалами.

Ранее стало известно, что всего в автопарке у экс-замминистра МО числилось 12 машин. Среди них также были Chevrolet Suburban и ЗиС-110. Стоимость последнего начинается от 11 млн руб. и доходит до 18 млн руб., следует из данных «Авто.ру».

Кроме того, супруга Иванова владела Aston Martin, Bentley Continental, Hummer H2 и двумя мотоциклами.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля. Его вместе с подельником обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме около 1 млрд рублей.

Ранее защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения. Адвокаты попросили перевести мужчину под домашний арест.