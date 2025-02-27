Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест на 2 месяца

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Следователь ходатайствовал об избрании фигуранту меры пресечения.

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил прошение. Он отправил Чалика под домашний арест на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минтранса незаконно выписывал себе премии к зарплате. Их размер составлял от 740 тыс. руб. до 1,2 млн руб.

Между тем у Чалика нашли недвижимость на 200 млн руб. Это коттедж, участок и три квартиры.