В Москве задержали бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика

В Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта России и врио главы головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА Игоря Чалика. Он проходит по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (растрата в особо крупном размере), сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в силовых структурах.

По данным издания, Чалика задержали в его квартире на Софийской набережной у Кремля. Бывший замглавы Минтранса помещен в ИВС на 48 часов.

Накануне силовики провели серию обысков по месту жительства экс-замминистра, в министерстве транспорта, Росавиации и ГосНИИ ГА.

Следователи считают, что в 2024 году врио главы ГосНИИ ГА Чалик систематически незаконно выписывал себе премии по 740 000 и 1 200 000 рублей к своей зарплате в 750 тысяч рублей. Один из источников «Известий» утверждает, что на допросе Чалик частично признал вину, сознавшись в выписывании себе премий, но отрицая их предъявленный размер.