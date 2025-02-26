У задержанного экс-замминистра Чалика нашли недвижимость на 200 млн руб

SHOT: у задержанного экс-замминистра Чалика есть недвижимость на 200 млн руб

Бывший замглавы Минтранса Игорь Чалик пытался спешно продать недвижимость перед задержанием по делу о растрате, утверждает SHOT . По его данным, высокопоставленный чиновник владел недвижимостью почти на 200 млн рублей — коттеджем, участком и тремя квартирами.

В четырехкомнатной квартире на Софийской набережной в Москве, которая принадлежит Чалику, 14 февраля сменился владелец. Ее рыночная цена — примерно 106 000 000 рублей.

Недавно также начали продавать коттедж в подмосковных Шмеленках на 300 квадратных метров, которым владеет бывший замглавы Минтранса. На рынке он стоит примерно 18,5 млн рублей.

Также Чалик является собственником двухкомнатной квартиры в Куркине за 20 млн рублей и «трешки» в Северном Тушино примерно за 30 миллионов рублей. Кроме того, у чиновника есть земельный участок у Солнечногорска, который стоит около 8 000 000 рублей.

По данным «Известий», врио главы головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА Игоря Чалика задержали в рамках уголовного дела об особо крупной растрате. Следователи считают, что чиновник, получающий зарплату в 750 тыс. рублей, незаконно выписывал себе премии по 740 000 и 1 200 000 рублей.