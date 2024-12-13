Экс-супруга футболиста Павла Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе
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Участница реалити-шоу «Звезды в джунглях» Алана Мамаева заявила, что страдает от расстройства пищевого поведения (РПП), но не ограничивает себя в еде, сообщает Super.ru.
«У меня стопроцентно РПП, потому что есть моменты, когда я собой недовольна, но все вокруг говорят, что я в порядке. У меня всегда были проблемы только с ногами. Если я поправляюсь, то в основном там, где ляжки и бедра», — рассказала бывшая жена футболиста Павла Мамаева.
Она подчеркнула, что не считает калории, не взвешивается, не ограничивает себя, а на выходных может есть «весь день». При этом в рабочие дни звезда предпочитает питаться только по вечерам, так как ей комфортно работать с легким чувством голода.
Мамаева добавила, что не обращает внимание на критику, комфортно себя чувствует в этом весе и не может «поесть в любой момент».
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