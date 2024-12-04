Дэвид и Виктория Бекхэм сразили нарядами на приеме в Букингемском дворце

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Дэвид и Виктория Бекхэм появились на приеме в Букингемском дворце

Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория посетили банкет в Букингемском дворце по случаю визита в Великобританию эмира Катара. Пара сразила гостей своими роскошными нарядами, сообщает Леди Mail.ru .

Фотографы запечатлели супругов на мероприятии. Влюбленные держались за руки, следуя в зал вместе с остальными гостями мероприятия.

Наряды Дэвид и Виктория сдержанные, но элегантные. 49-летний экс-футболист посетил Букингемский дворец в черном смокинге, белой рубашке, жилете и галстуке-бабочке.

Его 50-летняя супруга надела черное платье собственного модного бренда с длинными рукавами и закрученной деталью в районе талии. Стоимость такого наряда оценивается в почти 1,5 тыс. долларов.

Пара присутствовала на торжественном ужине, который был устроен в качестве благодарности экс-футболисту за работу в качестве посла Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.