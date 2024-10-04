Экс-солисту «Бутырки» Ждамирову запретили пить алкоголь из-за проблем с сердцем

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SHOT: экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем

Бывший солист музыкальной шансон-группы «Бутырка» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. У мужчины сильно болело в груди после того, как в прошлом случился инфаркт, сообщает SHOT .

66-летний певец решил лечиться в одной из столичных больниц. У него появились острые боли рядом с сердцем. Также возникла одышка.

Ждамирова проверил кардиолог. Ему порекомендовали соблюдать пищевую диету и отказаться от употребления алкоголя.

Артист на протяжении 13 лет пел в «Бутырке». Затем начал сольную карьеру.

У Ждамирова в 2021 году был инфаркт. После этого начались проблемы со здоровьем.

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