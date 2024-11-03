Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о причастности ВСУ к трагедии в «Крокусе»

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что вторгшиеся в Брянскую область украинские диверсанты могли быть одной из групп, кто в марте 2024 года должен был обеспечить проход террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает РИА Новости .

В ФСБ ранее сообщали, что 27 октября на территории Брянской области пресекли попытку перехода границы РФ, уничтожены четыре диверсанта, по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар. У них нашли зарубежное вооружение, экипировку и средства связи. Кроме того, были обнаружены флаг Канады, польский молитвенник, блокнот с записями на английском языке.

«Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в „Крокусе“. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им „зеленый коридор“», — сказал Прозоров.

Он добавил, что недавняя попытка прохода в Брянской области также может быть отголосками полугодовых событий.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где должны была выступить группа «Пикник», и начали расстреливать людей. После этого в здании вспыхнул пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

Напавшим на концертный зал боевикам передали оружие члены «баталхаджинской»* террористической организации в ингушском селе Сурхахи.

О трагедии высказывался губернатор Московской области Андрей Воробьев, называвший атаку на «Крокус» общей болью и горем.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.