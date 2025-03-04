Экс-министр транспорта Башкирии, обвиняемый во взятке, умер в больнице Москвы

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, обвиняемый во взяточничестве в особо крупном размере, скончался в московской больнице. Ему было 49 лет, сообщает ТАСС .

Адвокат экс-замминистра Геворг Кандилян отметил, что Клебанов находился под домашним арестом. Он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Причину смерти правозащитник не называет.

«Все юридические мероприятия, которые в таких случаях необходимо сделать, будут сделаны», — заключил Кандилян.

Клебанова задержали в мае прошлого года. Следствие предполагало, что он брал взятки за помощь в распределении госконтрактов на ремонт дорог в республике. Замминистра признал вину и дал показания на и. о. вице-премьера республики Алана Марзаева, который получил 37 млн рублей в качестве взятки.