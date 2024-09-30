Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело

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Открыто уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ против исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзоева — «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, Марзоеву дали 37 млн рублей в качестве взятки. Политик, предположительно, получил ее от начальства фирмы, которая занимается строительством дорог.

За деньги Марзоев должен был заниматься покровительством компании и помогать с подписанием государственных контрактов. Они касались строительства дорог.

Следствие считает, что взятка была передана через посредника. Им был министр транспорта Башкортостана — Александр Клебанов. Расследование еще идет.

Ранее огнестрельное оружие нашли во время обысков по адресам, где жил экс-замглавы министерства обороны России Тимур Иванов, а также другие фигуранты уголовного дела. Оно открыто в связи со взятками в особо крупном размере.