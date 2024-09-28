Оружие обнаружили при обысках в доме экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Огнестрельное оружие обнаружили при обысках по местам фактического проживания бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

«В ходе обысков по адресам фактического проживания Иванова и других фигурантов дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — заявили в в правоохранительных органах.

Иванов занимал пост заместителя главы Минобороны РФ с мая 2016 года. Он отвечал за работу военно-строительного комплекса оборонного ведомства. В июне высокопоставленного офицера задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Иванову грозит до 15 лет колонии.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения Александру Фомину, который является фигурантом по делу экс-замминистра Минобороны Иванова.