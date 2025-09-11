Экс-глава Курской области Смирнов признался во взяточничестве на 30 млн рублей

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил примерно 30 млн рублей взяток от предпринимателей по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщает ТАСС .

Признание он дал в рамках заключенной сделки со следствием.

Как рассказали в правоохранительных органах, еще экс-глава региона признался, что его бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки».

Смирнова судят за растрату бюджетных денег. Всего исчез 1 млрд рублей, выделенный Корпорации развития Курской области для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Как считают следователи, Смирнов вместе с замом руководили данными махинациями.

Позже Алексей Смирнов, который до назначения на пост губернатора был заместителем Романа Старовойта, дал на него показания, из-за чего последнему мог грозить срок до 20 лет в тюрьме. Старовойт после отставки с поста министра транспорта покончил с собой.