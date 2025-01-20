Экономист объяснила, почему россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, так как в этом году действует переходный период повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости .

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно)», — отметила она.

Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в следующем году, добавила эксперт.

При текущем году на пенсию будут выходить россияне, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению. Также это касается жителей новых регионов России.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и неработающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России.