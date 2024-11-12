Эколог Найденко положительно оценил программу сохранения «Лосиного острова»

По его словам, для разработки стратегии сохранения устойчивого развития нацпарка провели исследование, в подготовке которого участвовали свыше 80 специалистов.

Найденко подчеркнул, что подобных исследований в такие крайние сроки до этого не проводилось, а потому проект можно назвать уникальным. Его цель — обеспечение комфортного сосуществования людей и животных.

В парке есть более 1,5 тыс. животных, растений и грибов. Из них более 200 занесены в Красную книгу Москвы.

Старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев добавил, что результаты проекта помогут подтвердить важность сохранения природных экосистем в условиях города.

Отмечается, что в парке будут проводить различные образовательные и экотуристические мероприятия. Они станут базовой площадкой для возрождения юннатских движений.

В этом году в столице впервые реализовано комплексное исследование парка «Лосиный остров». Был принят ряд мер, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление лесных экосистем в природной зоне.