В столице впервые комплексно исследовали нацпарк «Лосиный остров»

В понедельник в ситуационном центре московского правительства прошло заседание научно-экспертного совета, посвященное вопросам охраны и развития национального парка «Лосиный остров». В этом году в столице впервые реализовано комплексное исследование парка, сообщает «Царьград» .

По итогам прошедшего заседания эксперты пришли к единому мнению о принятии ряда мер и решений, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление лесных экосистем в природной зоне. Эти решения будут действовать на протяжении ближайших 5 лет, до 2030 года.

В ходе обсуждения актуальных вопросов, касающихся национального парка, эксперты подчеркивали важность бережного отношения к уникальной экосистеме.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева сообщила, что парк привлекает 3-5 млн москвичей ежегодно.

Согласно результатам научных исследований, экспертный совет пришел к выводу, что московская часть нацпарка обладает относительно низким уровнем антропогенного воздействия и богатым биоразнообразием. Ученые рекомендовали установить особый режим охраны на почти 1,4 тыс. га, что составляет около 40% московской зоны парка. Эти участки лесов имеют высокую ценность для обитания редких видов.

Кроме того, ученые предложили создать в «Лосином острове» научно-образовательный центр, реабилитационный центр для животных, а также климатическую станцию для оценки экологической эффективности лесов парка.