Екатеринбурженка пожаловалась на таксиста, попросившего рассчитаться сексом

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя такси, который предложил ей расплатиться за поездку сексом, сообщает Е1.RU .

Инцидент произошел в понедельник утром. Девушка вызвала такси на Уралмаш. Когда она уже подъезжала, то пришло сообщение от водителя: «Здравствуйте, давай секс вместо денег». Возмущенная екатеринбурженка пожаловалась в службу поддержки и потребовала отстранить водителя от работы.

«Что будет с этим водителем? Если бы он не написал мне это сообщение и я села в машину? Или отправила ребенка. Если бы не увидела сообщение, ведь многие даже не заходят в чат с водителем», — возмущается пассажирка.

В поддержке ответили, что после внутренней проверки водитель будет наказан. Мужчине грозит потеря доступа ко всем заказам.

Ранее жительница Москвы обратилась в полицию, утверждая, что таксист выгнал ее из автомобиля и швырнул головой об асфальт.

