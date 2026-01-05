Екатеринбурженка пожаловалась на таксиста, попросившего рассчитаться сексом
Фото - © Семён Прудий / Фотобанк Лори
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя такси, который предложил ей расплатиться за поездку сексом, сообщает Е1.RU.
Инцидент произошел в понедельник утром. Девушка вызвала такси на Уралмаш. Когда она уже подъезжала, то пришло сообщение от водителя: «Здравствуйте, давай секс вместо денег». Возмущенная екатеринбурженка пожаловалась в службу поддержки и потребовала отстранить водителя от работы.
«Что будет с этим водителем? Если бы он не написал мне это сообщение и я села в машину? Или отправила ребенка. Если бы не увидела сообщение, ведь многие даже не заходят в чат с водителем», — возмущается пассажирка.
В поддержке ответили, что после внутренней проверки водитель будет наказан. Мужчине грозит потеря доступа ко всем заказам.
Ранее жительница Москвы обратилась в полицию, утверждая, что таксист выгнал ее из автомобиля и швырнул головой об асфальт.
