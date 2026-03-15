«Единая Россия» поздравила работников коммунального хозяйства Подмосковья с профессиональным праздником

Минувшая зима выдалась суровой и в очередной раз проверила сферу коммунального хозяйства на прочность — справиться с возникшими трудностями удалось во многом благодаря труду работников отрасли, отметил в своем поздравлении представителям ЖКХ секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он также подчеркнул неравнодушие и профессионализм сотрудников ЖКХ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ваш труд часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся. При этом за привычным комфортом в наших домах, теплом и светом в больницах и школах всегда стоите вы. Когда нужно действовать быстро, вы ликвидируете аварии на ледяном ветру, устраняете поломки сетей, расчищаете дворы. Мы продолжаем глубокое обновление инфраструктуры ЖКХ: меняем изношенные трубопроводы, реконструируем котельные, выполняем масштабный капремонт многоквартирных домов. Справиться с этими задачами мы сможем только с вашей помощью», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области по народной программе «Единой России» реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. В 2025 году было обновлено 330 км тепловых сетей, более 130 котельных и 22 центральных тепловых пункта. В текущем году в планах — модернизация еще 180 км теплосетей, 130 котельных и 66 ЦТП.

