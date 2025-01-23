Дворники и строители получили повестки в Подмосковье после доносов жителей

Офицеры Солнечногорского гарнизона совместно с полицией вручили повестки дворникам и строителям, которые уклонялись от постановки на воинский учет, и известно об этом стало благодаря жителям Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

После многочисленных жалоб местных жителей в Солнечногорске была организована масштабная проверка. Сотрудники полиции совместно с военными провели операцию по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда было проинспектировано 28 иностранных граждан, работающих дворниками и строителями. По результатам проверки двое были направлены в военкомат для постановки на учет, а трое получили административные взыскания за нарушения миграционного законодательства.

Представители военной прокуратуры провели разъяснительную беседу с мигрантами о возможности упрощенного получения российского гражданства через службу по контракту. В итоге трое иностранных граждан приняли решение заключить контракт с вооруженными силами РФ, о чем сообщила местная администрация.

Для усиления оборонного потенциала государства и контроля за исполнением законодательства осуществляются регулярные проверки, как заявляют представители руководства.