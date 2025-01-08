Двое подростков снегом потушили Вечный огонь в Петербурге

Двое мальчиков 14 и 15 лет снегом потушили Вечный огонь в Красном Селе Санкт-Петербурга, после чего были задержаны, сообщает РЕН ТВ .

За последнюю неделю это второй случай, когда несовершеннолетние намеренно с помощью снега тушат Вечный огонь в черте Санкт-Петербурга. Вычислить малолетних хулиганов смогли благодаря записям с камер наружного наблюдения.

Юношей 14 и 15 лет быстро нашли. В их отношении составили административные протоколы, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красном Селе двое мальчиков, учащихся в первом и втором классах, потушили Вечный огонь. Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что один ребенок пытался ногой придвинуть снег к огню, а второй набрал осадки в руки и высыпал на пламя, после чего оно потухло и мальчики сбежали.