Младшеклассники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге

В Красном Селе в Санкт-Петербурге ученики первого и второго класса закидали снегом Вечный огонь, сообщает РЕН ТВ .

Сначала один из мальчиков подкинул снег в огонь, потом второй пришел с охапкой снега и бросил его, тогда Вечный огонь потух. После этого школьники убежали.

Хулиганов задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Прокуратура Красносельского района Северной столицы начала проверку по факту произошедшего.

В декабре три мальчика 2013 и 2014 годов рождения снегом погасили «Вечный огонь» в Кингисеппе в Ленинградской области. Материалы по детям отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.