Павлов: два эшелона аварийных бригад МЧС сформированы в Подмосковье

Движение поездов Савеловского направления МЖД из-за упавших деревьев полностью восстановлено. В настоящее время имеются затруднения на дорогах, однако заторы отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«Специалисты МЧС приступили к работе около 4:30 утра — в первую очередь освободили все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения, а также железнодорожные пути — больше всего работы было в районе Вербилок на Савеловском направлении», — сказал начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Павлов.

Он подчеркнул, что спасатели оказывают помощь специалистам аварийной-восстановительных служб в устранении последствий непогоды. Для этих целей были сформированы 2 эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад (72 человека). Они работают в северо-западной части Подмосковья: Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истра.

Кроме того, создан дополнительный резерв — 32 бригады, в которых состоит 104 человека. Эти силы будут привлечены в случае необходимости, если ситуация ухудшится, и поступят запросы от энергетических компаний и муниципалитетов, заключил Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье свыше 200 аварийных бригад, куда вошли коммунальные службы и МЧС, заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог Также в настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — отметил глава региона.