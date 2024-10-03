Две компании Подмосковья предостерегли от нарушений природоохранного законодательства

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по итогам надзорных мероприятий, проведенных в городских округах Раменский и Коломна. Виновниками нарушений оказались ООО «Финдисп» и «Диво». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первая компания, производящая лакокрасочные материалы, производит сброс сточных вод с очистных сооружений в водный объект. По итогам производственного экологического контроля выявлено превышение предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. «Диво», производящее гранулированный пластик, эксплуатирует источники выбросов, которые не поставлены на учет в реестре объектов негативного воздействия. Следовательно, на производственной площадке не производится экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие.

Получив предостережения, оба хозяйствующих субъекта обязаны устранить нарушения, ситуация остается на контроле Минэкологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.