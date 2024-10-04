Дуров впервые показал свою старшую дочь

Павел Дуров в своем Telegram-канале показал фото с ребенком, сделанное в 2013 году. Он признался, что на снимке запечатлена его старшая дочь.

Основатель Telegram отметил, что находится в ожидании того, когда Google одобрит последнее обновление мессенджера. Он решил предаться ностальгии и показал фото, на котором запечатлен вместе с ребенком.

На снимке Дуров позирует вместе с маленькой девочкой. Миллиардер отметил, что это его старшая дочь, которая «инструктирует, как запустить Telegram». Фото было сделано в 2013 году.

Дуров пошутил, что малышка — «настоящий мозг», стоящий за созданием мессенджера.

Ранее Дуров заявил о детях, которые появились на свет из его собственного биоматериала. Он стал донором спермы и помог завести малышей ста парам из разных стран.

Личная жизнь миллиардера была окутана тайной, пока внезапно Ирина Болгар не заявила, что является матерью двоих сыновей и дочки Дурова. Она рассказала, что на протяжении 10 лет была в отношениях с основателем Telegram. Теперь женщина хочет отсудить половину Telegram.