Дуров одним заявлением лишил кибермошенников 22% доходов

Интернет-мошенники, которые воруют деньги с банковских карт, а также информацию о них, начали меньше зарабатывать. Их прибыль снизилась после слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер уже несколько лет раскрывает полиции IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушают законодательство, сообщает РБК .

По данным компании F.A.C.C.T, в течение месяца после того, как соцсеть выпустила такое сообщение, прибыль 70% группировок российских аферистов, использующих систему «Мамонт», уменьшилась на 22% — с 58 до 45 млн рублей. Суть этой схемы мошенничества в том, что киберпреступники воруют данные банковских карт во время перечисления жертвой средств на фейковых страницах оплаты товара.

После того, как Дуров заявил о сотрудничестве мессенджера с властями, многие аферисты перестали использовать Telegram.

2 октября основатель Telegram сообщил, что соцсеть с 2018 года раскрывает силовикам IP-адреса и номера преступников. Это происходило каждый раз, когда в мессенджер направляли правильно оформленный юридический запрос.