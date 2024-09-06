Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram своей личной целью

Павел Дуров опубликовал первый пост с момента задержания в Париже, в котором сделал ряд заявлений. Он написал в своем аккаунте , что борьба с преступниками в Telegram является его личной целью.

В частности, он отметил, что резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало проблемы, которые облегчили преступникам злоупотребление платформой. Дуров подчеркнул, что поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

Он также отметил, что сотрудники сервиса уже занимаются этим вопросом.

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже. Предприниматель поблагодарил всех, кто его поддерживает и критикует действия властей Франции.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.