Дуров хочет найти жилье в «красивом парижском квартале»

Павел Дуров планирует снять жильё в Париже, где собирается ожидать суда, сообщает RT со ссылкой Paris Match.

Отмечается, что основатель Telegram поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему «милый дом» в красивых парижских кварталах».

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.