сегодня в 07:13

Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе на Первомай

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется облачная погода, температура будет плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами пройдут сильные осадки (преимущественно дождь), а на севере Московской области ожидается дождь со снегом. В отдельных районах прогремит гроза.

Юго-восточный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

В регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. В столице он введен до 0 часов 2 мая, в Подмосковье — до 0 часов 2 мая. А из-за заморозков в Московской области объявили следующий, «оранжевый», уровень до 7 часов 3 мая.