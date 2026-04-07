«Достоверно не знаем»: эксперт не смог назвать причину сбоев в работе Сети

Гендиректор компании «Технический центр интернет», которая обслуживает отечественные интернет-домены, сказал, что в компании «достоверно не знают о причинах» сбоев в Сети в стране, сообщает «Осторожно, новости» .

«Система доменов вчера работала штатно. Из новостей, которые я читал — вчера была масштабная DDoS-атака. Возможно, связано с этим. Это вне нашей зоны ответственности», — сказал Рогдев.

По его словам, в России выстроена одна из мощнейших систем защиты, поэтому любые такие атаки могут быть отражены.

Вечером 6 апреля произошел масштабный сбой в работе Рунета. Были отмечены проблемы в работе различных игр, сервисов и соцсетей. 7 апреля пользователи пожаловались на сбой в работе «Госуслуг». Также сбой фиксировали 3 и 4 апреля.

