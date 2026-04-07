Сбои продолжаются: пользователи жалуются на работу «Госуслуг»

сегодня в 11:50

Пользователи массово пожаловались на сбои в работе «Госуслуг»

С утра вторника пользователи массово жалуются на сбои в работе сайта «Госуслуги», сообщает detector404.ru .

За последний день много жалоб поступало из Петербурга, Подмосковья, столицы, Владимирской области и Крыма. Среди наиболее частых ошибок пользователи называют сбои сайта, личного кабинета, мобильного приложения и т. д.

«Не загружается сайт. Не удается установить соединение с сайтом», — пишет один из пользователей.

Россияне жалуются на невозможность войти в личный кабинет и приложение.

Вечером 6 апреля произошел масштабный сбой в работе Рунета. Были отмечены проблемы в работе различных игр, сервисов и соцсетей.

