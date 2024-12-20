«Долой из России»: глава «Царьграда» Малофеев высказался о замедлении YouTube

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал замедление работы YouTube в России и назвал блокировку своего канала на данной платформе роковой для американской компании Google, сообщает «Царьград» .

«Блокировка „Царьграда“ в сервисе YouTube стала роковой для Google. С этого момента начался путь „Гугла“ вниз — долой из России», — написал Малофеев в своем Telegram-канале.

Ранее российские пользователи отметили, что работа YouTube в стране в очередной раз замедлилась.

Накануне во время прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги, заявил, что Google сам создал себе проблемы. Также глава государства отметил, что иностранные медиаплатформы должны избегать жульничества в Сети.