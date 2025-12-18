Долина выступит еще шесть раз до Нового года

Народная артистка России Лариса Долина выступит еще 6 раз в период до Нового года. Ближайшее выступление запланировано на 21 декабря, сообщает РИА Новости .

Певица споет на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», который пройдет на площадке Live Арена. В частности, 24 декабря Долина даст сольный концерт в баре Petter в Москве. Цены на билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тыс. рублей.

Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.

Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.

