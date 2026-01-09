Долина планирует передать ключи от квартиры Лурье во второй половине дня

Певица Лариса Долина планирует встретиться с покупательницей квартиры Полиной Лурье во второй половине дня в пятницу и передать ей ключи, сообщает ТАСС .

Об этом рассказала адвокат певицы Мария Пухова.

Ранее адвокат покупательницы Светлана Свириденко подтвердила, что артистка освободила проданную жилплощадь.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин не сказал, будет ли она сама лично передавать ключи. Как отметила Свириденко, по закону это также может сделать уполномоченное певицей лицо.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

