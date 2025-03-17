До 6 см снега: в Московском регионе сформировался снежный покров

Леус: до 6 см снега выпало в Московском регионе

Снежный покров вернулся в столичный регион. Больше всего снега выпало в подмосковной Кашире — 6 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Утром в понедельник большинство метеостанций столицы зафиксировали формирование снежного покрова. В Тушине и на ВДНХ он составил от 2 см, в Новой Москве и на Балчуге — до 4 см.

Днем 17 марта в Москве и области ожидается от 2 градусов мороза до нуля. Погода будет облачная, ожидается небольшой снег.

Ранее в столице буйствовал 9-балльный шторм. После этого небо над Москвой украсила двойная радуга.