До 15 лет колонии: юрист обрисовал будущее арестованного Тимура Иванова

Юрист Илья Русяев заявил, что обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны РФ Тимуру Иванову может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, ему могут назначить штраф, который в 70 раз превышает сумму предполагаемого незаконного обогащения, сообщает NEWS.ru .

Заместитель главы оборонного ведомства обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По словам юриста, речь идет об особо тяжком преступлении.

Санкция по этой части 290-й статьи предусматривает лишение свободы сроком вплоть до 15 лет. Русяев добавил, что в перспективе Иванову может грозить штраф либо от 3 до 5 млн рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за период 3-5 лет, либо в размере 70-кратной суммы взятки.

Тимур Иванов помещен в СИЗО на 2 месяца. О задержании замминистра обороны ранее доложили напрямую президенту России Владимиру Путину.