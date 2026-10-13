Дмитрий Куклачев рассказал, что не смог завести близких друзей

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий Куклачев признался, что за 50 лет карьеры не нашел времени на дружбу из-за постоянной занятости любимым делом, сообщает «Абзац» .

Дрессировщик рассказал об этом в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка». По его словам, у него есть связи, но нет близких друзей, которым можно позвонить в любое время, чтобы поделиться радостью или грустью. Все время артист посвящал и продолжает посвящать любимому делу.

Куклачев считает свою профессию призванием и неотъемлемой частью жизни, а не работой.

«Если спрашивают: „А кем вы работаете? А что вы делаете на работе?“ — я не знаю, что я делал на работе. У меня нет работы. У меня есть то, чем я занимаюсь. Это служение. Это жизнь», — сказал артист.

Ранее Куклачев рассказал «Абзацу», что кошки в зоне спецоперации могут предупреждать бойцов об атаках и приближении беспилотников. Он объяснил это острым слухом и инстинктом самосохранения: животные улавливают минимальные звуки и вибрации, недоступные человеческому уху.

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