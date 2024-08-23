Для участников фотоконкурса «Планета Москва» провели мастер-класс

Мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации» прошел в Москве

В рамках столичного фотоконкурса «Планета Москва» 22 августа прошел мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации». Участники узнали много нового от ведущей мероприятия Натальи Шатохиной, фотокорреспондента газеты «Вечерняя Москва», сообщается на сайте издания.

Наталья Шатохина — талантливый фотограф, которая завоевала множество наград на фотоконкурсах и участвовала в различных выставках. Во время мероприятия она поделилась с присутствующими секретами о том, как можно создать и развить историю с помощью фотографий, а также как выразить авторскую идею через визуальные образы.

В 2024 году фотоконкурс «Планета Москва» состоялся в 11-й раз. Организатором мероприятия выступает столичный Департамент градостроительной политики. Многолетним партнером данного конкурса является газета «Вечерняя Москва».

В этом году свыше 200 участников состязались в пяти номинациях, предоставив более 1,7 тысячи снимков. В 2024 году к номинациям «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса» добавили две новые: «Реновация — новый облик столицы» и «Городской пейзаж. Города России».

«Столицей гордятся, ее хвалят и любуются ей — и все это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — поделился руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.