Для школьников Рузского муниципального округа провели Урок мужества

В преддверии Дня народного единства очень важно говорить о мужестве, которое проявляли и проявляют защитники России в разные исторические эпохи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этому и был посвящен Урок мужества, организованный для учащихся Гимназии № 1 города Руза. Провели его депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова совместно с председателем Совета депутатов Рузского муниципального округа Ириной Вереиной руководителем Ассоциации участников СВО, кавалером ордена Мужества Юрием Лысенковым.

Юрий Алексеевич поделился своим опытом участия в боевых действиях. Ребята с интересом слушали его рассказ, задавали вопросы о позывном, ранениях и о семье.

Во время встречи Татьяна Сердюкова презентовала книгу, выпущенную Московской областной Думой в год 80-летия Победы. И познакомила школьников со страницами, посвященными четырем «Населенным пунктам воинской доблести» Рузского округа.

Кроме того, депутат подарила Гимназии книги, которые будут использоваться на классных часах, в рамках программы «Разговоры о важном» и на патриотических мероприятиях.

«Эти книги будут служить наглядными пособиями на любом патриотическом часе. Уверена, что они станут надежными помощниками для педагогов в их благородном труде. Патриотизм воспитывается через знание и уважение к истории», — сообщила Татьяна Сердюкова.

