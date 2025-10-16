Для школьников Подольска открыли новые направления цифрового образования IT-cube

В школах Подольска в текущем году открыли четыре новых направления в Центрах цифрового образования IT-cube. Для учеников начальной школы открылось направление «Юный айтишник», где детей обучают азам программирования. Для ребят постарше — направления «Проектная деятельность», «Векторная графика» и «3D моделирование», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приоритетом для развития и функционирования центра являются запросы обучающихся и родителей, а также современные требования в сфере IT. Новые направления расширяют возможности выпускников IT-cube в будущем.

В гимназии имени Подольских курсантов центр открыт в 2021 году. Все больше учеников проявляют интерес к посещению занятий и получению знаний по востребованным цифровым профессиям Сейчас в IT-cube обучается более 400 ребят не только из гимназии, но и из других школ Подольска и городов Подмосковья.

«У нас нет отбора для зачисления в IT-cube. Мы берем всех желающих и обучаем новым IT-специальностям, новым сферам в IT, даем детям возможность сделать шаг в будущую профессию в IT-сфере», — сказал руководитель центра цифрового образования IT-cube Никита Мельник.

В настоящее время центр дает возможность обучаться по 12 направлениям, в том числе по программированию роботов, системному администрированию, разработке VR/AR-приложений, видеоблогингу, основам алгоритмики и логики, программированию на Python, БПЛА.

Педагоги IT-cube стали победителями II Всероссийского чемпионата педагогических компетенций в прошлом году.

Занятия проводятся ежедневно, включая субботу, с 15:30 до 20:00 в инновационном корпусе гимназии имени Подольских курсантов. Запись в IT-cube осуществляется через Госуслуги.

