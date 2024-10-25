Для поднятия настроения: в Кемерове построят «Ледяной городок»

Ледяные фигуры соорудят на бульваре Строителей в Кемерове до 22 декабря

На сайте госзакупок Кемерова опубликовали документ, согласно которому в городе ищут подрядчика для создания «Ледяного городка» на бульваре Строителей. Сооружение должно радовать горожан и повышать им настроение. Начальная цена контракта составит около 2 млн рублей, сообщает «Сiбдепо» .

«Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями контракта обязуется выполнить работы по изготовлению и оформлению „Ледяного городка“ на хорошем художественно-композиционном уровне», — отметили в документе.

Также объект должен соответствовать техническому заданию.

Работы должны быть закончены до 22 декабря. Убрать ледяные фигуры нужно будет до 28 февраля 2025 года.

Ранее в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на работы по благоустройству набережной у озера Травинское в подмосковном Пушкине. Выполнение работ планируют завершить в 2025 году.