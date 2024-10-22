Благоустроенная набережная появится у озера Травинское в Пушкине

Ранее сообщалось, что в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства набережной озера Травинское в городе Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.