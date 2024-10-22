Благоустроенная набережная появится у озера Травинское в Пушкине
Фото - © Администрация г.о. Пушкинский
Ранее сообщалось, что в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства набережной озера Травинское в городе Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.
Будет разработана архитектурно-планировочная концепция по благоустройству парка и рабочий проект системы видеонаблюдения.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».
Финансируются они за счет средств бюджета Московской области и бюджета округа Пушкинский.
Выполнение проектных работ планируют завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.