Благоустроенная набережная появится у озера Травинское в Пушкине

Общество

Фото - © Администрация г.о. Пушкинский

Ранее сообщалось, что в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации проекта благоустройства набережной озера Травинское в городе Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Будет разработана архитектурно-планировочная концепция по благоустройству парка и рабочий проект системы видеонаблюдения.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Финансируются они за счет средств бюджета Московской области и бюджета округа Пушкинский.

Выполнение проектных работ планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.